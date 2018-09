PEC Zwolle traint tweemaal besloten; veranderingen liggen voor de hand

Neem de lichte blessure van Kenneth Paal, die in de oefenpot tegen SC Heerenveen uitviel met knieklachten. Volgens Van 't Schip is de PSV-huurling fit genoeg voor de wedstrijdselectie. ,,Morgen wachten we nog even de reactie op de training af", stelt de coach. Het is desondanks aannemelijk dat de Italiaanse back Alessandro Tripaldelli zijn debuut maakt in de basis van PEC Zwolle.

Op het middenveld is de nummer 10-positie een interessant punt. Denis Genreau speelde tegen PSV en FC Groningen op die positie, maar kon niet overtuigen. Zian Flemming kan terugkeren in het elftal, terwijl ook Thomas Lam een optie is voor het middenveld. In dat geval wordt Clint Leemans de nieuwe '10' en krijgt Bram van Polen in het centrum van de verdediging een kans.

Zowel donderdag als vrijdag koos Van 't Schip ervoor om besloten te trainen. Daardoor is het aannemelijk dat hij inderdaad wijzigingen doorvoert.

Initiatief

,,We zijn steeds op zoek naar de perfectie", zegt Van 't Schip, die nog niet tevreden is over het spel van PEC Zwolle. ,,Tegen FC Groningen hebben we gevochten en karakter getoond, maar voetballend moeten we meer initiatief nemen. De ene wedstrijd is het spel niet geweldig, maar pak je de punten. En de andere keer, zoals tegen PSV, is dat andersom."

In de thuiswedstrijd tegen Vitesse, het sluitstuk van de eredivisiespeelronde, hoopt Van 't Schip op een combinatie: goed spel en punten. Hij voorziet een lastige pot. ,,Vitesse steekt in elke linie goed in elkaar. Ervaring, een spits die makkelijk scoort. Ze hebben voorin veel kwaliteit."