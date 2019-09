PEC Zwolle traint voor zwaar thuisduel met PSV niet één, maar twee keer achter gesloten deuren

Dit is volgens FIFA20 de beste speler van PEC Zwolle

24 september Lionel Messi is momenteel de beste voetballer ter wereld, Cristiano Ronaldo volgt op minimale afstand. Tenminste, dat is de conclusie van de makers van FIFA20. Vlak voor de lancering van het populaire computerspel zijn namelijk de ratings bekendgemaakt. Allemaal leuk en aardig natuurlijk, die wereldspelers, maar wie mag zich in de kleedkamer van PEC Zwolle eigenlijk de beste noemen?