PEC Zwolle trapt seizoen af zonder Nicolás Freire

VIDEOOnder vuurwerkfonteinen, in de zon en op een prachtige grasmat ging maandagavond de kop eraf bij PEC Zwolle. Honderden supporters maakten in Wijthmen kennis met een zestal nieuwelingen, maar ze zagen Nicolás Freire vanwege een op handen zijnde transfer ontbreken. ,,De transformatie is groter dan vorig jaar."

Volledig scherm PEC Zwolle werkte de eerste training van het seizoen 2018-2019 af op terrein van vv Wythmen. © Vakfoto Van Der Beek

De eerste rondjes van het seizoen 2018-2019 liep de nog aan renovatie onderhevige selectie van PEC Zwolle door de rook. Zwarte en blauwe wolken gleden na een korte vuurwerkshow over het prachtige en egale hoofdveld van amateurclub vv Wijthmen, dat voor het tweede opeenvolgende jaar als gastheer fungeert van de professionele buurman. Toen de wolken optrokken en de selectie wat beter zichtbaar werd, bleek dat alle zes de nieuwelingen aanwezig waren bij de aftrap voor het nieuwe voetbalseizoen. Zoals de eerder aangetrokken Gustavo Hamer, Zian Flemming, Darryl Lachman en Kenneth Paal. Lachman maakt zijn rentree als speler van PEC en het talentvolle trio werd elk bij een Nederlandse topclub weggeplukt. Recordaankoop Mike van Duinen tekende zaterdag en de van Melbourne City gehuurde Denis Genreau was zelfs een uur na zijn presentatie meteen van de partij.

Volledig scherm De eerste training van PEC Zwolle. © Vakfoto Van Der Beek

Palmeiras

Wie er niet bij was, was Nicolás Freire. De Argentijnse verdediger keerde afgelopen weekeinde terug naar Zwolle, maar dat was - naar nu blijkt - om in te pakken. Freire staat ondanks een doorlopend huurcontract voor een overstap naar Brazilië. Topclub Palmeiras zou naar verluidt zijn nieuwe werkgever worden. De naam van die club kon trainer John van 't Schip nog niet bevestigen, maar dat de van de City Football Group gehuurde mandekker alweer door de uitgang wandelt, wel. ,,Daar kiest Nicolás voor en dat is jammer, want vooral aan het begin heeft hij goede wedstrijden gespeeld. Daarna heeft hij een moeilijke fase gehad, ook omdat hij moest wennen aan de manier van spelen en het opbouwen van achteruit hier. Hij is een prima speler, ondanks dat hij hier geen basisplaats heeft kunnen bemachtigen'', aldus Van 't Schip.

De coach had met zijn assistenten een uur eerder een tiental kinderen de dag van hun leven bezorgd. Van 't Schip plukte zelf een handvol kinderen uit het publiek om ze in de ronde mee te laten doen met de spelersgroep. Ineens speelde Marit de goedlachse Kingsley Ehizibue in en ontving Hugo een paar keer de bal van Ryan Thomas. De vice-aanvoerder sloot 'gewoon' aan in Wijthmen. Iedereen hield en houdt rekening met een vertrek van de middenvelder. PEC heeft een bedrag voor ogen voor Thomas en als de Nieuw-Zeelander met zijn zaakwaarnemer een geschikte club vindt die dat wil ophoesten, zal hij snel vertrokken zijn. Ook een andere smaakmaker, Younes Namli, is er voorlopig nog. Genoa is na een tegenvoorstel van PEC Zwolle afgehaakt.