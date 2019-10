PEC Zwolle treft amateurs in topvorm: ‘Maar wij moeten in die koker. Punt’

hsv hoekNa de sof van Almelo (4-0) wacht PEC Zwolle drie dagen later een forse busreis van 268 kilometer en een pittig bekerpotje tegen de amateurs van HSV Hoek (19.45 uur). Trainer John Stegeman: ,,Wij moeten in die koker komen. Punt.”

Twee jaar geleden, toen Stegeman nog hoofdtrainer was van Heracles Almelo, was Hoek ook al zijn tegenstander in het bekertoernooi. De eredivisionist versloeg de amateurclub (3-1), een logische overwinning. ,,Dat was voor die gasten één groot feest”, weet Stegeman nog. ,,De voorzitter had nog een rondje gegeven.”

Geen misselijk ploegje

Toen speelde Stegeman thuis. Nu wacht een uitwedstrijd naar een van de zuidelijkste punten van Nederland. De provincie Zeeland, daar komt PEC niet zo vaak. Dinsdag wel, als Hoek de eerste opponent is in de KNVB-beker. De spelers van de Zwolse club moeten er een paar uurtjes voor in de bus zitten. ,,Hoek is geen misselijk ploegje, maar dat zijn ze allemaal niet”, zegt Stegeman.

De coach kent de historie van het bekertoernooi: in elke ronde zijn er weer verrassingen. ,,Sla de boeken er maar op na. Elk jaar weer. Ajax verloor bij SC Cambuur, Vitesse van Swift. Maar wij moeten in die koker komen. Punt. Dat is het enige wat telt.”

Quote Ik ga wel kijken wie fit genoeg is om in een kort tijdsbe­stek drie wedstrij­den volle bak te spelen John Stegeman

Hoek-uit, het is een potentiële bananenschil voor PEC. De Zeeuwse vereniging staat tweede in de derde divisie en heeft in tien duels dertig keer gescoord. Afgelopen weekend werd ONS Sneek nog met duidelijke cijfers - 4-0 - terug naar Friesland gestuurd. Over lange busreizen gesproken.

Bovendien: vorig seizoen ging het nog bijna mis voor PEC in de eerste ronde, toen op het sportpark van Staphorst de 0-1 zege met hangen en wurgen over de streep werd getrokken. De hoofdklasser was die doordeweekse avond bijna de hele wedstrijd de betere ploeg, maar boog het hoofd door een vroege goal van Vito van Crooij.

Niet rouleren