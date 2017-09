PEC Zwolle trekt in winter opnieuw naar Spanje

Mijas, gelegen tussen Marbella en Malaga, is voor PEC bekend terrein. De afgelopen twee jaar sloeg de Zwolse club de tenten ook op in het zuiden van Spanje. Selectie en staf vertrekken op donderdag 4 januari. Het trainingskamp wordt op dinsdag 9 januari afgesloten met een oefenwedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. Een dag later keert de hoofdmacht van PEC terug naar Zwolle, waar het een week later de eredivisie hervat tegen NAC.