PEC Zwolle trekt zege over de streep na wedstrijd met twee gezichten tegen De Graafschap

Een goede eerste helft en een matige tweede helft zorgden ervoor dat PEC Zwolle het tot het eind spannend hield in de uitwedstrijd tegen De Graafschap. Toch werd de overwinning over de streep getrokken, waardoor de Zwollenaren opnieuw drie belangrijke punten kunnen bijschrijven in de strijd om promotie.

In de eerste helft liet PEC Zwolle zien dat de club niet voor niets de koploper is van de eerste divisie. De ploeg creëerde net als in de afgelopen wedstrijden in het begin van de wedstrijd kans op kans, wat na twaalf minuten resulteerde in een voorsprong.

Lees ook PEC Zwolle met fitte selectie richting pittige week in promotiestrijd, Van Hintum ontbreekt

Lennart Thy, die weer in de basis mocht beginnen ten koste van Tolis Vellios, opende de score na de steekpass van Thomas van den Belt. Daarvoor had Davy van den Berg al twee keer de mogelijkheid gehad om de Zwollenaren op voorsprong te zetten, maar zijn schoten belandden op de lat en paal.

Geen afstand nemen

De ploeg maakte het spel in Doetinchem en liet zeker in het eerste halfuur prachtige combinaties zien. Geen zorgen, zou je zeggen. Thy was met een kopkans die over ging dichtbij de 0-2, net als Ryan Thomas even later eenvoudig raak had kunnen schieten, maar zijn bal ging naast.

Maar het lukte PEC, zoals vaker in de afgelopen wedstrijden, maar niet om afstand te nemen van de tegenstander. Tegen Roda JC en Willem II liep de ploeg daardoor al bijna tegen puntverlies aan, tegen MVV Maastricht ging het team daardoor zonder punten de bus in.

Moeite

Dat PEC Zwolle ook in Doetinchem geen zorgeloze tweede helft tegemoet ging, bleek gelijk na rust toen Haris Medunjanin de bal van de lijn moest halen. Via Daijiro Chirino en de lat ging de bal uiteindelijk over het doel van Jasper Schendelaar.

Het goede begin van de tweede helft gaf de Superboeren hoop, waardoor zij steeds vaker dreigend voor het Zwolse doel verschenen. Het team van Dick Schreuder had steeds meer moeite om onder de druk van De Graafschap uit te voetballen.

Spannend tot het laatst

Een kwartier voor tijd leek de thuisploeg zelfs op gelijke hoogte te komen toen Giovanni Korte oog in oog stond met Schendelaar, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Even daarna was nieuweling Anthony Fontana dichtbij zijn eerste doelpunt, maar Hidde Jurjus kon zijn schot redden.

Zo bleef het tot in de laatste minuten spannend op De Vijverberg, maar lukte het PEC Zwolle uiteindelijk ternauwernood om de drie punten mee naar Zwolle te nemen. Dat zorgde zichtbaar voor opluchting op de Zwolse bank bij het fluitsignaal. Hierdoor is de voorsprong op nummer twee Heracles Almelo negen wedstrijden voor het einde zes punten, al spelen de Almeloërs nog een extra wedstrijd.

De Graafschap - PEC Zwolle 0-1 (0-1) 13. Lennart Thy 0-1.

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, Beelen, Kersten; Chirino (85. R. van den Berg), Huiberts, Van den Belt, Thomas (68. Fontana), D. van den Berg; Thy (72. Kastaneer), Medunjanin (85. Landu).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Iedere zondagavond het laatste voetbalnieuws als eerste in jouw mailbox? Meld je hieronder aan voor onze speciale voetbalnieuwsbrief:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.