PEC Zwolle trof FC Utrecht de laatste jaren vaker dan haar lief was

Naast de reguliere competitiewedstrijden kwamen beide clubs elkaar ook in het bekertoernooi en de play-offs voor Europees voetbal tegen. Een jaar geleden leek PEC op weg naar de kwartfinale van de KNVB-beker, ware het niet dat Kevin Conboy en Richairo Zivkovic in de laatste tien minuten de vroege openingstreffer van Nicolai Brock-Madsen ongedaan maakten. In de play-offs van 2016 werd PEC door FC Utrecht uitgeschakeld. Na een gelijkspel in Zwolle (0-0) liep de ploeg van Ron Jans in de return tegen een 5-2 nederlaag aan.

Competitie

Ook in de competitie geraakte PEC Zwolle de afgelopen twee jaar niet langs Utrecht. In eigen huis werd vorig seizoen nog gelijkgespeeld. De overige drie confrontaties met de Domstedelingen gingen verloren. Opvallend is dat PEC vaak in blessuretijd moest buigen voor de formatie van trainer Erik ten Hag. In de zeventien keer dat beide clubs elkaar in Zwolle troffen in eredivisieverband, stapte PEC vier keer als winnaar van het veld. In de laatste tien thuisduels met Utrecht scoorde PEC minimaal één keer.

Defensie