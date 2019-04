PEC Zwolle veilig? Trainer Jaap Stam wil voor zijn gemoed nog een keer winnen

,,Je hoort van iedereen dat je nu veilig bent, maar ik durf dat nog niet helemaal met zekerheid te zeggen", stelde Stam nadat hij zijn ploeg tegen Fortuna Sittard één van de grootste overwinningen in de clubhistorie zag boeken. ,,Je ziet het deze week ook weer. ADO en Emmen, die niet heel lekker draaiden, winnen ineens van Heerenveen en Utrecht. Ik blijf toch naar beneden kijken. Voor mijn gemoed is het dus goed als we nog een keer winnen.”

Achtste plek

Naar boven kijken doet de coach nog altijd niet, ook niet nu PEC het verschil naar play-off-plek acht de voorbije weken met drie zeges in vier wedstrijden heeft verkleind tot zes punten. En Stam krijgt Groningen, dat de achtste plek bezet, nog op bezoek. ,,Je wordt er weleens op geattendeerd, dat dat ook nog mogelijks is. Ik heb vooralsnog alleen naar beneden gekeken. Als we volgende week van Willem II winnen, ga ik misschien wel omhoog kijken.”

Stam laat weten zich in de laatste maand van het eredivisieseizoen ook nauwelijks met zijn nieuwe club Feyenoord bezig te zullen houden. ,,Heel af en toe is er contact omdat ze je daar in bepaalde zaken willen kennen. Maar ik zoek het niet op. Bewust niet, omdat ik me heb voorgenomen om er bij PEC het maximale uit te halen. Dat blijft zo. Ik wil dat we in de laatste wedstrijden alle zeilen bijzetten om het maximale aantal punten te bereiken. Hopelijk kunnen we nog wat hoger eindigen.”