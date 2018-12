PEC Zwolle-verdediger Dico Koppers moest opnieuw leren lopen

PEC's misère gaat Jaap Stam aan het hart: ‘Maar het is niet dat ik dit uit medelijden doe’

29 december De mogelijke afbreukrisico bij de degradatiekandidaat weegt voor Jaap Stam (46) bij lange na niet op tegen zijn clubliefde voor PEC Zwolle. ,,Dat ik me nog moet laten zien in Nederland als trainer, interesseert me echt geen moer.”