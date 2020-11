PEC Zwolle-verdediger Kenneth Paal had corona: ‘In een paar dagen tijd verloor ik 40 procent van mijn fitheid’

In één adem worden genoemd met wereldsterren als Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Luis Suárez en Mohamed Salah, dat is de droom van iedere voetballer. Voor Kenneth Paal is het inmiddels werkelijkheid geworden. ,,Ja”, grinnikt hij, ,,sta ik toch nog in een mooi rijtje. Kan ik later mooi aan mijn kinderen vertellen.’’