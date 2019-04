PEC Zwolle-verdediger Thomas Lam geopereerd aan gebroken voet

Die ernstige blessure liep Lam eerder deze maand op in het uitduel met Willem II. De mandekker moest de strijd nog in de eerste helft staken en hij verliet het stadion in Tilburg op krukken. Onderzoek wees vervolgens al snel uit dat Lam een bot in zijn voet had gebroken en daarmee zijn laatste wedstrijd van het seizoen al had gespeeld.