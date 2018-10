PEC Zwolle verdient het punt na prima tweede helft tegen Heracles

De aantrekkelijke Overijsselse derby tussen PEC Zwolle en Heracles Almelo is zaterdagavond geëindigd in een gelijkspel: 1-1.

Als een sneltrein dendert PEC Zwolle de eerste vijf minuten over tegenstander Heracles heen, zonder zichzelf te belonen met een fijne vroege treffer. De kansen zijn er, drie in korte tijd, voor vleugelspeler Namli en spits Flemming.

Wanneer PEC uitgeraasd is, neemt Heracles - de verrassende nummer vier - het initiatief direct over. De Almeloërs zijn de baas aan de bal en komen na zeventien minuten op voorsprong. Een raket van een vrije trap van Kuwas spat uiteen op de lat, waarna de rebound een inkoppertje is voor Dalmau (0-1). Kuwas probeert het later in de eerste helft nog een keer, opnieuw loeihard: net over.

PEC speelt gezapig, pover, zuinig. De 0-2 is dichterbij dan de 1-1. Direct na rust laat Jesper Drost - ex-PEC - die open kans liggen. De thuisploeg ontsnapt. De eerste grote kans in de tweede helft voor PEC volgt pas in de 67ste minuut. Namli schiet met links naast. Geen goal, maar wel het sein voor de fans om achter de ploeg te gaan staan.

Ehizibue

Het lijkt te helpen. PEC begint aan een offensief en dat resulteert na 73 minuten voetballen in de gelijkmaker. Van Duinen prikt binnen op aangeven van jubilaris Ehizibue, die zijn honderdste wedstrijd voor PEC speelt. Er lukt niet veel deze avond bij de rechtsback, maar de voorzet op Van Duinen is perfect.

PEC ruikt daarna de zege in de burenruzie. Een vrije trap van middenvelder Hamer wordt door keeper Blaswich over het doel getikt, een schot van de gretige Flemming wordt gekraakt en een kopbal van Lam vliegt net naast. In de slotfase is PEC de ploeg die de zege verdient, maar gescoord wordt er niet meer.

PEC Zwolle - Heracles Almelo 1-1 (0-1). 17. Adrián Dalmau 0-1, 73. Mike van Duinen 1-1.