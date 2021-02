PEC Zwolle verdient niks en krijgt niks in Groningen, op een rode kaart voor Clement na dan

Voor de boys uit Glasgow is PEC een schot in de roos

8 februari Supporters van FC Barcelona heb je overal ter wereld. Van Ajax ook. Maar van PEC? Jazeker. Zo zijn er fanclubs in Engeland, Schotland én Brazilië, met leden die werkelijk alles over de Zwolse eredivisionist weten en de duels via (illegale) livestreams volgen.