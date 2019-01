PEC Zwolle verhuurt Ligeon aan De Graafschap

video Stiften met Soufian Moro: Patatbak­ker van familie Lam behoudt in Ermelo patent op wereld­goals

16:22 Het doelpunt dat Soufian Moro in 2014 bij zijn debuut voor PEC Zwolle vanaf eigen helft maakte tegen FC Utrecht (2-0), ging aanvankelijk aan zijn vader voorbij. ,,Hij was op vakantie in Marokko. Een vriend stuurde hem een bericht over een wereldgoal. ‘Zal Messi wel weer zijn', dacht mijn vader. ‘Soufian? Soufian was wissel’, zei hij. Toen hij me daarna belde heb ik hem de beelden gestuurd. Hij was heel trots”, zegt Moro in Stiften, de videorubriek van de Stentor.