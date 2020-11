PEC Zwolle verlengt contract van belangrijke 20-jarige middenvelder

PEC Zwolle heeft het contract van Eliano Reijnders (20) opengebroken en verlengd met vier jaar. Dat betekent dat de oud-jeugdspeler tot zeker de zomer van 2025 in het shirt van de Zwolse eredivisionist te bewonderen is.

Mike Willems, technisch manager van de Zwollenaren, was al een tijdje bezig om Eliano Reijnders, van wie zijn contract dit seizoen afliep, langer aan de club te binden. En dat was geen verrassing. Want als er dit jaar één speler een meer dan goede ontwikkeling doormaakt, is het wel de jongste zoon van voormalig PEC-aanvaller Martin Reijnders.

De Zwollenaar, eerder actief bij FC Twente en de amateurs van CSV’28 en broer van AZ-speler Tijjani Reijnders, begon dit seizoen als reserve, maar knokte zich - mede door enkele goede invalbeurten - snel in de basis.

Rechterflank

Inmiddels is de kleine middenvelder, die begin september tegen Feyenoord zijn officiële debuut maakte in het betaalde voetbal, niet meer weg te denken in het elftal van trainer John Stegeman, waar hij onlangs is doorgeschoven naar de rechterflank, op de plek van Clint Leemans.

Reijnders, goed voor twee treffers in zeven duels, is de eerste van een reeks spelers die dit seizoen verlengt. Binnenkort volgt middenvelder Dean Huiberts, terwijl PEC in onderhandeling is met de verdedigers Sai van Wermeskerken en Sam Kersten over een nieuw contract. De verwachting is dat ook zij bij PEC blijven.