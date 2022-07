PEC Zwolle verlengt contract van gewilde middenvelder Van den Belt met twee jaar

Thomas van den Belt (21) kiest voor een langer verblijf in Zwolle. De middenvelder had nog een verbintenis voor een jaar en stond in de belangstelling van SC Cambuur, maar tekent nu een contract tot de zomer van 2025.

Van den Belt speelt al tien jaar bij de club. De speler uit Kampen maakte in september 2020 zijn debuut in het eerste elftal en veroverde afgelopen seizoen een basisplaats en wist drie keer te scoren. Hoewel hij in het begin van het seizoen nog wat fouten maakte, groeide hij uit tot een bepalende speler.

Quote Het was heel fijn om te ervaren dat de club mij heel graag wilde behouden Thomas van den Belt , PEC Zwolle

Na de degradatie van PEC Zwolle kon hij vertrekken naar SC Cambuur, de club waar zijn vader, Gerald van den Belt, financieel directeur is. De middenvelder kiest echter voor een langer verblijf in Zwolle. ,,PEC Zwolle is mijn club. Hier ben ik als kleine jongen binnengekomen bij de voetbalacademie en heb ik uiteindelijk mijn debuut gemaakt in het eerste.”

Sleutelspeler

PEC Zwolle ziet in Van den Belt een sleutelspeler die ervoor moet zorgen dat PEC Zwolle zo snel mogelijk weer promoveert naar de eredivisie en wilde hem niet verkopen. ,,Het was heel fijn om te ervaren dat de club mij heel graag wilde behouden. De komende jaren is er voor mij een plan uitgestippeld en zal er ook meer van me worden verwacht. Die uitdaging ga ik graag aan.”

Technisch directeur Marcel Boudesteyn is heel blij met de contractverlenging van Van den Belt: ,,Ik heb van begin af aan gezegd dat we Thomas hoe dan ook willen behouden. Na zijn sterke seizoen, waarin hij zich met name in de tweede seizoenshelft in de kijker heeft gespeeld, was interesse van andere clubs te verwachten. Bij PEC Zwolle kan Thomas zich echter nog veel meer doorontwikkelen. Hij kan hier in de toekomst met zijn kwaliteiten een dragende speler worden die in het veld de kar kan trekken.”