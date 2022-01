PEC Zwolle verliest bij rentree Sai van Wermeskerken

Scoren deed de opkomende rechtsback niet in zijn eerste wedstrijd in elf maanden. Die eer was weggelegd voor Yuta Nakayama, zijn landgenoot die zes minuten voor rust via een vrije trap de stand op 1-1 bracht, nadat Feyenoord in de 24ste minuut via Orkun Kökü op voorsprong was gekomen.