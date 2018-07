PEC Zwolle verliest eerste serieuze test in de voorbereiding

En dus stuurde Van 't Schip een elftal de wei in dat is omringd door vraagtekens. Die ploeg gaf hij zestig minuten de kans, daarna kwam er een leger nieuwe spelers in. Zian Flemming had kort daarvoor, na een fraaie bal van Gustavo Hamer, voor 2-2 gezorgd. In een wedstrijd waarin PEC Zwolle het lastig had met Meppen, de Duitse club die al langer bezig is aan de voorbereiding en over twee weken aan de competitie (3. Bundesliga) begint.