PEC Zwolle verliest koppositie na pijnlijke nederlaag bij Jong PSV

Op de Herdgang ging er maandagavond weinig echt goed bij PEC Zwolle. Het begon op voorhand al, toen bekend werd dat Thomas van den Belt niet op tijd hersteld was van zijn buikspierblessure. Ook Davy van den Berg kon niet meedoen, hij had een enkelblessure. Daardoor speelden Sam Kersten en Anthony Fontana.

PEC Zwolle had de steun van haar eigen supporters goed kunnen gebruiken, maar zij waren niet welkom na eerder wangedrag bij FC Eindhoven. Het maakte dat er weinig sfeer was op het trainingscomplex van Jong PSV en de wedstrijd de ambiance had van een oefenwedstrijd.

De Zwollenaren hadden het hele seizoen al moeite met Jong-ploegen, zeker in uitwedstrijden. Bij Jong AZ en Jong FC Utrecht werd ternauwernood gewonnen, tegen Jong Ajax liet PEC al twee punten liggen. Nu ging het in de laatste uitwedstrijd op een maandagavond compleet mis.

Nadat Jong PSV al meerdere keren gevaarlijk was en de verdediging van PEC op snelheid kon verrassen, zette uitgerekend Almeloër Jason van Duiven na 36 minuten de 1-0 op het scorebord, nadat hij Kersten te slim af was. Hiermee hielp hij de club uit zijn woonplaats naar de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie.

Ietwat gelukkig kwam PEC Zwolle vlak voor rust op gelijke hoogte met Jong PSV, doordat Jenson Seelt de voorzet van Van Hintum in eigen doel kopte. Even mocht PEC Zwolle hopen op een goede afloop, zeker omdat de ploeg onder meer via Lennart Thy een aantal goede kansen kreeg in de wedstrijd.

Snel na rust schoot Livano Comenencia die hoop aan flarden toen Kersten zich gemakkelijk van de bal liet zetten en Comenencia na een combinatie met Van Duiven kon profiteren: 2-1. Echt grote kansen bleven uit voor de Zwollenaren, waardoor trainer Dick Schreuder twintig minuten voor tijd ingreep.

Hij haalde Kersten, Younes Taha, Fontana en Dean Huiberts naar de kant en brengt vier aanvallend ingestelde spelers in: Gervane Kastaneer, Tolis Veliios, Gabi Caschili en Hicham Acheffay. De nieuwe spelers zorgden wel voor gevaar voorin. Thy was in de slotfase nog dichtbij een doelpunt, nadat de bal op de paal belandde, nadat met een inzet van Van Polen hetzelfde gebeurde. Uiteindelijk viel er nog wel een doelpunt in de slotfase, maar dan bij Jong PSV. Simon Colyn maakte de 3-1, een goal die cruciaal kan worden in de titelstrijd.

Door de nederlaag raakte PEC Zwolle de koppositie kwijt aan Heracles Almelo, dat evenveel punten heeft, maar een beter doelpuntensaldo heeft. De titelstrijd komt daarmee aan op de laatste twee wedstrijden, waarbij PEC nog speelt tegen Roda JC (thuis) en Helmond Sport (uit) en Heracles Almelo nog op bezoek moet bij NAC Breda en Jong Ajax ontvangt.

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, Beelen, Kersten (69. Acheffay) ; Taha (69. Kastaneer), Thomas (74. Chirino), Fontana (69. Caschili), Van Hintum; Huiberts (69. Vellios), Medunjanin; Thy.

