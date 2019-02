PEC Zwolle verliest na flets duel voor het eerst onder Jaap Stam

De toevalstreffer van Troupée, uit een voorzet die op slag van rust bij de tweede paal achter keeper Mickey van der Hart ploft, zet het wedstrijdbeeld in Den Haag op de kop. Want in Den Haag is niet het afwachtende ADO, maar PEC Zwolle veelvuldig in balbezit. Een overwicht dat vrij weinig oplevert, behoudens twee enorme kansen in één aanval in de openingsfase. Na een actie van Younes Namli op de rechterflank slagen Gustavo Hamer en Stanley Elbers er allebei niet in om doelman Robert Zwinkels vanaf een meter of zeven te verslaan.