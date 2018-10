PEC Zwolle verliest ondanks rappe treffer Hiwat ruim van Ajax

PEC Zwolle begon voortvarend aan de oefenwedstrijd: na twee minuten zorgde Giovanni Hiwat op aangeven van Younes Namli voor 0-1. Hiwat speelt dit seizoen in het beloftenteam van de Zwolse club, maar kreeg woensdag een kans in de hoofdmacht.

Tegenstoot

Niet veel later leek PEC Zwolle de score te verdubbelen, maar de opgelegde kans was niet aan Zian Flemming besteed. In de tegenstoot was Ajax wél succesvol, via Vaclav Cerny werd het 1-1. Kort nadat Mickey van der Hart reddend had opgetreden, maakte Huntelaar 2-1.