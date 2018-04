PEC Zwolle verliest plek zes en buffer na remise tegen Excelsior

Duur puntverlies voor PEC Zwolle: het gat met de concurrenten voor Europees voetbal is na de 1-1 tegen Excelsior nog kleiner geworden. Bovendien is de ploeg een plekje gezakt op de ranglijst.

Nog voordat de tweede helft bij PEC Zwolle-Excelsior kon beginnen, wist de thuisploeg dat er maar één opdracht was: drie punten pakken. Niks minder. Drie belangrijke concurrenten in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal, ADO Den Haag, Vitesse en SC Heerenveen, hadden hun wedstrijd eerder op de avond immers al gewonnen.

In Excelsior trof PEC een ploeg die sinds 1986 niet meer van de Zwollenaren won in eredivisieverband. Die cijfers boden lichte hoop. Maar statistieken uit het verleden kunnen nog zo rooskleurig zijn, de vorm van de dag is in deze fase van de competitie een stuk relevanter. En daar schort het bij PEC Zwolle aan, met - voor aanvang van de wedstrijd tegen Excelsior - slechts vier punten uit de laatste acht duels. Om de volledige focus te hebben, sloeg PEC Zwolle de tenten tijdelijk op in een Apeldoorns hotel voor een kort trainingskamp.

Hoopgevend begin

De wedstrijd begon wel hoopgevend en spectaculair voor PEC Zwolle. Na een fraaie aanval, via Younes Namli en Mustafa Saymak, belandde de bal voor de voeten van Youness Mokhtar. De vleugelaanvaller had alle tijd om de bal goed te leggen, te loeren op het gaatje in de bovenhoek en uit te halen. Dat deed hij vol gevoel: 1-0.

PEC Zwolle kreeg daarna via Saymak en spits Piotr Parzyszek (2x) kansen om de score te verdubbelen, maar het tweetal kreeg de bal niet achter Excelsior-keeper Kristinsson.

Penalty

Het doelpunt viel aan de andere kant van het veld. Rechtsback Kingsley Ehizibue haalde Levi Garcia neer in het zestienmetergebied, kreeg de gele kaart van arbiter Bax en zag dat Excelsior een penalty kreeg. Mike van Duinen, uitgerekend de spits die in beeld is bij PEC Zwolle om de selectie te versterken, schoot de bal vanaf elf meter binnen: 1-1.

Een rustige periode volgde, tot de 76ste minuut. Ineens kwamen er kansen, voor zowel PEC Zwolle als Excelsior. Invaller Terell Ondaan en Ryan Thomas weigerden 2-1 te maken, terwijl keeper Diederik Boer aan de andere kant alert was toen Stanley Elbers ineens recht tegenover hem stond. Maar gescoord werd er in het restant niet meer.

Dure punten op een avond waarop de concurrenten wél wisten te winnen. PEC Zwolle staat nu zevende. Dinsdag wacht FC Twente-uit, opnieuw een cruciale wedstrijd in het gevecht om de bijgestelde doelstelling: Europa in.

PEC Zwolle-Excelsior 1-1 (1-0)

17. Youness Mokhtar 1-0, 57. Mike van Duinen 1-1.