PEC Zwolle verliest talent Tijjani Reijnders (19) aan concurrent AZ

,,Dat profcontract hadden we nog niet aangeboden als AZ zich niet had gemeld", legt technisch directeur Gerard Nijkamp uit. ,,Tijjani was vorig jaar nog reservespeler bij onze onder 19-team. Dwight Lodeweges zat daar eind vorig seizoen kort op en kwam met het voorstel om hem in de voorbereiding te laten aansluiten. De tweede fase was dat hij mee kon op trainingskamp omdat hij zich goed manifesteerde. Uiteindelijk heeft de technische staf met hem gezeten. Dat was ook de bedoeling. Daarin is aangegeven dat hij bij het eerste elftal kon blijven, maar ook waar de trainers nog met hem aan wilden schaven. Toen AZ kwam, hebben we er met een goede aanbieding voor drie jaar alles aan gedaan om hem te behouden. Hij kiest nu voor AZ en dat is zijn goed recht. Wij wensen hem daar alle geluk van de wereld toe", aldus Nijkamp.