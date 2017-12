PEC Zwolle verloor als eredivisionist in 1986 voor het laatst van Excelsior

In oktober 1986, ruim 31 jaar geleden, dolf PEC op het hoogste niveau voor het laatst het onderspit tegen Excelsior. Sindsdien ontmoetten beide clubs elkaar negen keer in de eredivisie. De Zwolse equipe ging vier keer met de winst aan de haal. De andere vijf ontmoetingen eindigden onbeslist.

Afgaande op de thuis- en uitvorm van beide ploegen, heeft PEC zaterdagavond ook weinig te vrezen van Excelsior. De formatie van Mitchell van der Gaag dankt de keurige tiende plek die het momenteel bezet vooral aan de punten die op vreemde bodem werden vergaard. Excelsior was in zeven thuiswedstrijden pas vier keer trefzeker dit seizoen. Die goals leverden slechts vier van het huidige totaal van zeventien punten op.

Waar Excelsior in eigen stadion niet thuis geeft, is PEC Zwolle buitenshuis juist aan een fraaie reeks bezig. De huidige nummer vier bleef in vijf opeenvolgende uitduels ongeslagen. Op bezoek bij NAC en Heerenveen werd gewonnen, terwijl tegen VVV, Feyenoord en Vitesse gelijkgespeeld werd. Als ook het duel op Woudestein niet verloren gaat, heeft PEC een clubrecord te pakken: nog niet eerder bleven de Zwollenaren in zes opeenvolgende uitwedstrijden in de eredivisie zonder nederlaag.