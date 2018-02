PEC Zwolle verplaatst veldtrainingen naar middag vanwege de vrieskou

De veldtrainingen die de eredivisionist normaal gesproken in de ochtend in het stadion afwerkt, zijn vanwege de vrieskou verplaatst naar de middag om onder aangenamere omstandigheden te kunnen trainen. De selectie van PEC Zwolle krijgt doorgaans aan het begin van de week naast een veldtraining 's middags ook een fitness- of pilatessessie voor de kiezen. Die hebben dinsdag en woensdag daardoor in de ochtend plaats.

Indoor

Meer clubs in de eredivisie anticiperen op de vorst die voor deze week wordt voorspeld. Zo is AZ uitgeweken naar het veld bij het stadion, dat voorzien is van veldverwarming. FC Utrecht zal, bij gebrek aan geschikte kunstgrasvelden, ook de veldverwarming in het stadion inschakelen. VVV, zondag de komende tegenstander van PEC Zwolle, traint gewoon op het kunstgrasveld in het stadion maar zal bij sneeuwval uitwijken naar een indoorhal in het nabijgelegen Duitsland.