PEC Zwolle verslaat Excelsior na nieuwe comeback

In de gewijzigde formatie was PEC Zwolle voor rust veel sterker dan Excelsior. Mokhtar sloot na vijf minuten spelen een fijne dribbel af met een schot, dat kon worden gekeerd door Theo Zwarthoed. De doelman van Excelsior voorkwam vervolgens nog twee keer dat de clubtopscorer PEC Zwolle op voorsprong zette.

Van de thuisclub hadden de bezoekers voor rust nauwelijks iets te duchten. Dat veranderde al na twintig tellen in de tweede helft. Mike van Duinen gleed langs Dekker en ging vervolgens over de knie bij Dirk Marcellis. Arbiter Jeroen Manschot wees gedecideerd naar de penaltystip. Spits Van Duinen ramde de bal na enig oponthoud tegen de touwen: 1-0.

PEC Zwolle had na die dramatische hervatting ook slechts twintig seconden nodig om met een antwoord te komen. De eerste aanval na de aftrap leverde een schietkans op voor Ryan Thomas. Zijn harde schuiver werd bij de tweede paal binnengetikt door Mustafa Saymak, die daarmee in de derde opeenvolgende wedstrijd trefzeker was (1-1). PEC nam geen genoegen met een remise. Nadat Mokhtar de bal rakelings naast krulde, mocht Namli het vanaf de rand van het strafschopgebied proberen met een vrije trap. Hij werd met een prachtige krul in de kruising de matchwinner, ook omdat Van Duinen ver in blessuretijd met een volley de binnenkant van de paal raakte.