PEC Zwolle verslaat Fortuna Sittard in zinderend duel: 3-1

Want waar de avond met gepast respect voor de landelijke actie tegen racisme begon – ook in Zwolle werd door zowel PEC Zwolle als Fortuna Sittard de eerste minuut van de wedstrijd niet gevoetbald – was het na een paar minuten mis in het MAC3Park-stadion in Zwolle. Vuurwerk werd in eerste instantie nog buiten het stadion afgestoken, maar al snel knalden ook verschillende vuurpijlen op het veld, waarop scheidsrechter Joey Kooij de wedstrijd staakte. Pas tien minuten lkater werd de wedstrijd hervat, de actie van de supporters zal PEC Zwolle nog ongetwijfeld op een boete komen te staan.

De Zwolse spelers lieten zich na de hervatting wel van hun beste kant zien en gingen vol passie op zoek naar de broodnodige punten. Die geestdrift werd al in de vierde minuut beloond met een treffer van Mustafa Saymak die een teruggelegde bal van Reza hard het doel injoeg en het lang niet verwende Zwolse publiek eindelijk weer eens liet juichen: 1-0.

PEC Zwolle domineerde tot de 26ste minuut toen doelpuntenmaker Saymak geblesseerd het veld verliet. Maar werd door Fortuna-aanvaller Amadou Ciss in het zadel geholpen. De spits ging bij de tweede paal net onder een voorzet door en kwam ten val. Direct daarna trapte Ciss PEC Zwolle-verdediger Van Wermeskerken tegen zijn been. Het ontging scheidsrechter Kooij in eerste instantie, maar die werd gecorrigeerd door de VAR. Kooij kon na zelf de beelden te hebben bekeken niets anders doen dat Ciss met rood van het veld te sturen.

Rood voor Reza

Na rust was PEC direct gevaarlijk met een kopbal van Vito van Crooij, maar tot veel meer gevaarlijke situaties leidde dat niet direct. En tot overmaat van ramp voor de Zwollenaren kon spits Reza na tien minuten inrukken. Wederom moest de VAR er aan te pas komen om tot een rode kaart te komen. Na het bekijken van de beelden bleek Reza op het been te zijn gaan staan van Fortuna Sittard-aanvoerder Jorrit Smeets. Het was weer tien tegen tien, waardoor de Limburgers terug in de wedstrijd leken te komen. Tot Pelle Clement in de 65ste minuut een geniale ingeving kreeg, opstoomde op het middenveld en de meegerende Illiass Bel Hassani bediende. De spelers die al vroeg in de eerste helft Saymak verving liet Fortuna-doelman Koselev met een bekeken schuiver kansloos: 2-0.

Doelman Michael Zetterer, die van trainer John Stegeman de voorkeur kreeg boven Xavier Mous, begon wat weifelend, maar herstelde zich als snel. Heel veel kreeg de Duitse keeper niet te doen, maar wanneer het nodig was stond Zetterer op de juiste plek. En leek de nul te houden. Iets wat PEC Zwolle deze competitie nog niet eerder was gelukt. Maar in de 89ste minuut kopte Vitalie Damascan alsnog de 2-1 binnen.