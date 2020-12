PEC Zwolle verslikt zich in Excelsior en verlaat bekertoernooi wéér voor de kerst

Na twee finaleplekken op rij - in 2014 en 2015 - lukte het PEC de vijf seizoenen erna zelden om te overwinteren in het bekertoernooi. Alleen in 2017-2018, onder coach John van ‘t Schip, overleefden de Zwollenaren de jaarwisseling, maar was het avontuur na een kansloze nederlaag bij AZ al in januari voorbij.

Ook dit seizoen kan PEC een bekervervolg in het nieuwe jaar vergeten. De ploeg van trainer John Stegeman bleek dinsdagavond niet in staat om Excelsior aan de kant te schuiven (2-0).

Tempo te laag

PEC slaagde er niet in om de eerstedivisionist te overrompelen. Het tempo lag daar simpelweg te laag voor en de Zwollenaren konden geen gaatje vinden in de hechte defensie van de thuisploeg. Tot aan de zestien lukte het wel, maar wanneer om dodelijkheid voor het doel werd gevraagd, faalde PEC wederom.

Voor rust waren er kansjes voor Pelle Clement - waaronder een kopbal op de bovenkant van de lat - en Mike van Duinen, die de bal vanuit een lastige hoek voorlangs schoot. Maar echt doorbijten? Dat deed PEC niet tegen de ploeg die twaalfde staat in de Keuken Kampioen Divisie.

Voorzet of niet?

Sterker, Excelsior nam na ruim een half uur de leiding. Bedoeld of niet, een voorzet van Thomas Oude Kotte viel zomaar binnen achter doelman Michael Zetterer. Kort daarvoor had PEC via Bram van Polen op 0-1 moeten komen (kopbal), maar in plaats daarvan viel het doelpunt aan de andere kant. Stegeman reageerde meteen en bracht Slobodan Tedic en Mustafa Saymak binnen de lijnen voor Eliano Reijnders en Dean Huiberts.

Het hielp niets. En toen invaller Ahmad Mendes Moreira er vlak voor tijd zelfs nog 2-0 van maakte, was de klus helemaal onmogelijk geworden. Op 19, 20 en 21 januari worden de wedstrijden in de achtste finales afgewerkt, maar PEC Zwolle zal daar - wederom - niet bij zijn. Dat is een pijnlijke constatering.

Excelsior-PEC Zwolle 2-0 (0-0). 63. Oude Kotte 1-0, 86. Mendes Moreira 2-0.

Opstelling: Zetterer; Van Wermeskerken, Doué, Kersten, Paal; Nakayama, Huiberts (67. Saymak), Clement (85. Ghoochannejhad); Leemans, Reijnders (67. Tedic), Van Duinen (78. Pherai).

