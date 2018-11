PEC Zwolle verslikt zich zelden in nieuwkomers

Sepp van den Berg in beeld voor vierlanden­toer­nooi met Oranje O19

31 oktober Sepp van den Berg keert komende maand mogelijk terug in Oranje O19. De 16-jarige verdediger van PEC Zwolle is door bondscoach Maarten Stekelenburg opgenomen in de voorselectie voor een vierlandentoernooi dat vanaf 14 november wordt afgewerkt in Armenië.