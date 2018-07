PEC Zwolle vertrekt vrijdag al naar Duitsland; dag later wacht Hannover'96

PEC Zwolle vertrekt na de middagtraining, die om 14.30 uur in Wijthmen op het programma staat. Een dag later, om 17.00 uur, wordt de oefenpot tegen Bundesliga-club Hannover'96 gespeeld. Niet in Hannover zelf, maar 20 kilometer verderop, in de Wahre-Dorff Arena in Ilten.