PEC Zwolle verzilvert minste kansen, maar nadert in verdedigend opzicht clubrecord

Van alle eredivisieclubs noteert PEC het laagste conversiepercentage. Dat houdt in dat het elftal van trainer Jaap Stam relatief genomen het minste aantal kansen verzilverd. Spelers van PEC waagden dit seizoen 293 doelpogingen, waarvan er 97 het doel niet bereikten omdat ze geblokt werden. Dertig keer eindigde de bal in het doel, een moyenne van 10,2 procent. Geen enkele andere eredivisieclub kwam gemiddeld genomen minder vaak tot scoren dan de Zwollenaren.

Waar PEC relatief weinig trefzeker is, incasseert het voor een degradatiekandidaat ook weinig doelpunten (41). Tien eredivisieclubs kregen meer tegengoals om de oren. De clean sheet bij Excelsior zondag (0-2) was de vijfde op vreemde bodem dit seizoen. Daarmee evenaarde PEC het clubrecord uit 2015. De Overijsselse club kan dat aantal in de resterende uitduels met PSV, Vitesse, Willem II en NAC aanscherpen. In totaal stapte PEC acht keer zonder tegentreffer van het veld. Daarmee bezet het de vierde plek in de eredivisie. Alleen PSV, Ajax, AZ en Groningen kregen dit seizoen minder schoten te verwerken dan PEC (294).