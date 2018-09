PEC Zwolle viert punt in Alkmaar als overwinning

Het werd gevierd als een overwinning, als was de buit in Alkmaar maar een punt. PEC Zwolle-invaller Zian Flemming kopte een minuut voor tijd de gelijkmaker tegen AZ binnen. Het resultaat zal voor de geplaagde ploeg van trainer John van 't Schip als bonuspunt worden gekoesterd.

Maar wie maalt daar nog om, zal de trainer denken, al was de stemming in het Zwolse kamp kort daarvoor nog heel anders. Want PEC Zwolle keek lange tijd tegen een 2-1 achterstand aan en had geluk dat AZ het vizier niet op scherp had staan, want de Alkmaarders domineerden op een periode vlak voor rust na.

Eén verkeerde keuze leek het verschil te maken. Een kwartier voor tijd, bij een 1-1 stand in Alkmaar, koos PEC Zwolle-middenvelder Younes Namli bij een Zwolse counter niet voor de vrijstaande Van Duinen. Hij koos voor een veel moeilijkere bal richting Vito van Crooij. Die bal bereikte nooit het beoogde eindstation en in de tegenaanval was het AZ dat de beslissing wel leek te forceren: 2-1.

Dat zou niet meer dan verdiend zijn geweest, want de Zwollenaren hadden maar weinig in te brengen bij AZ. De ploeg van trainer John van ’t Schip ontbeert op alle vlakken zelfvertrouwen en dat was aan het spel te zien.

Schuiver

AZ domineerde van het begin af aan, de Zwollenaren konden op geen enkele manier een vuist maken. Met een ontketende Oussama Idrissi aan de linkerkant bij de Alkmaarders ging de ploeg van John van den Brom op zoek naar een snelle beslissing. Die leek al vroeg te komen, toen Idrissi samen met Ouwejan de verdediging van PEC aan flarden speelde en Idrissi zelf vanaf een meter of tien PEC-doelman Mickey van der Hart met een bekeken schuiver kansloos liet: 1-0.

De kopjes bij de Zwollenaren gingen hangen, de meeste duels verloren. De ploeg van Van ’t Schip toonde op geen enkel moment vertrouwen in eigen kunnen. Balbezit duurde nimmer langer dan luttele seconden. Maar dat een wedstrijd plotseling kan kantelen bleek wel in de laatste tien minuten voor rust. Gepruts in de Alkmaarder defensie en de stand was al weer gelijk. Mike van Duinen legde AZ-boegbeeld Ron Vlaar het vuur aan de schenen, de AZ-aanvoerder verspeelde de bal, die eenvoudig werd opgepikt door de opstomende Vito van Crooij. De aanvaller verschalkte met een diagonaal schot AZ-keeper Bizot. Even leek PEC Zwolle bevrijd van het juk van de slechte seizoensstart, de ploeg had zowaar nog voor rust op voorpsprong kunnen komen, maar een knap schot van Van Duinen belandde op de paal.

Maar na rust was er geen sprake meer van een Zwolse opstanding. AZ nam wederom het heft volledig in handen. Met kansen voor de ingevallen Mats Seuntjes (schot voorlangs) en Guus Til (kopbal net over) maakte AZ de meeste aanspraak op de winst, al zakte het niveau van de wedstrijd naar een bedroevend niveau aan beide kanten.

En waar PEC Zwolle de uitgelezen mogelijkheid miste om op voorsprong te komen toen Namli bij een counter de volledig vrijstaande Van Duinen over het hoofd zag, was het AZ dat een minuut later wel de trekker overhaalde. Een voorzet van rechtsback Svensson caramboleerde terug voor de voeten van Guus Til die de bal in de lege doelmond kon schieten: 2-1.

Maar geheel tegen de verhoudingen in pakte PEC alsnog een punt. Een goede aanval in de slotminuten, een puntgave voorzet van Van Duinen van de linkerkant en een instormende Zian Flemming die kort daarvoor was ingevallen. Flemming kopte hard binnen: 2-2.

AZ – PEC Zwolle 2-2 (1-1). 10. Oussama Idrissi 1-0, 36. Vito van Crooij 1-1, 76. Guus Til 2-1, 89. Zian Flemming 2-2.

Scheidsrechter: Kamphuis. Gele kaart: Paal, Dekker, Van Crooij (PEC Zwolle).