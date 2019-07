PEC Zwolle vist weer in oude vijver: ‘Terug naar de roots’

Xavier Mous, Sai van Wermeskerken en Sam Kersten. PEC heeft deze zomer meer in de eerste divisie gewinkeld dan in de drie jaar hiervoor. Een trend?

Ook nu PEC Zwolle genoeg centen te besteden heeft door de verkoop van aandelen en veelbelovende spelers als Younes Namli, Kingsley Ehizibue en Sepp van den Berg, zoekt de club het nog veelal in - wat het zelf noemt - ontwikkelingsspelers. Nieuwelingen Xavier Mous, Sai van Wermeskerken en Sam Kersten moeten onder de vleugels van de veeleisende trainer John Stegeman verder geslepen worden en de eredivisionist binnen een paar jaar een veelvoud opleveren. Dat een opleidingsclub als PEC vooral in de eerste divisie hengelt, is niet zo verwonderlijk.

1. Relatief goodkoop

Zowel de afkoopsommen als de salariseisen liggen relatief gezien laag op het tweede niveau. Aan de overkant van de onderhandelingstafel wordt geen bedrag met zes nullen geëist, simpelweg omdat teams uit de Keuken Kampioen Divisie (KKD) te kampen hebben met weinig inkomsten en een paar ton al goed kunnen gebruiken om de eigen broek op te houden. Om die reden besloot de gevestigde orde bij FC Den Bosch uiteindelijk - en tot woede van aspirant-eigenaar Kakhi Jordania - tot de 'geheime' verkoop van Kersten. De aandelenuitgifte zorgt er bovendien voor dat de onderste salarisschaal bij PEC langzaamaan verdampt en op de oude bovengrens een nieuw segment wordt gebouwd. Voor spelers als Mous en Kersten betaalt PEC niet alleen een relatief lage transfersom. Omdat zij zich nog in één van hun eerste contractperiodes bevonden, hoeven ze in Zwolle niet meteen een topsalaris te verdienen.

2. Minder acclimatiseren

Aan winkelen in de eerste divisie kleven meer voordelen. De relatief jonge spelers beheersen de taal en hun voetbalopleiding sluit in bijna alle gevallen naadloos aan op die van PEC. Zelfs Van Wermeskerken, die het grootste deel van zijn leven in Japan woonde, loopt nauwelijks tegen aanpassingsproblemen aan. De laatste vijf jaar in Nederland kreeg hij de taal van zijn vader beter onder de knie en bij Dordrecht en Cambuur maakte hij kennis met de Hollandse school. Een jaar geleden kwam PEC plots met de Italiaanse jeugdinternationals Gianluca Scamacca en Alessandro Tripaldelli op de proppen. Paniekaankopen, die de Nederlandse cultuur niet kenden en nauwelijks toegewijd waren. Binnen een half jaar waren ze weer vertrokken.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Sai van Wermeskerken, overgekomen van SC Cambuur, gaat invallen bij PEC Zwolle. © Henri van der Beek

3. Met Mike Willems terug naar de basis

Zo hebben meerdere echecs met mislukte tropische verrassingen ervoor gezorgd dat PEC zich weer richt op de basis. Huurspelers zijn na slechte ervaringen in de laatste jaren een zeldzaamheid geworden. Het aanstaande aandelenplan wakkerde ook de discussie aan over de te bewandelen route met het te vergaren geld. De clubleiding stelde zich de vraag: hoe kunnen we spelers voor weinig geld binnenhalen, zo lang mogelijk aan boord houden, maximaal doorontwikkelen en vervolgens doorverkopen en daarmee een vliegwiel creëren om door te groeien? ,,Die denkpiste heeft de rol van onze academie en de eerste divisie weer duidelijk op ons netvlies gebracht. We willen terug naar de bron waar onze spelers wegkwamen. Daarom hebben we in technisch manager Mike Willems gekozen voor een clubman die ons kan terugbrengen naar de roots en kernwaarden van de ontwikkelingsclub die wij zijn", stelt voorzitter Adriaan Visser.

4. Kennis van de competitie

Als PEC één competitie goed in kaart heeft, is het de eerste divisie wel. De club heeft het voornemen om meer in de scouting te investeren, maar met de vrij kleine bezetting in het huidige team zijn de laatste jaren honderden eerstedivisieduels bekeken. Dat kon omdat elke scout meerdere eerstedivisieclubs schaduwde. Zo werd er regelmatig positief gerapporteerd over Kersten, Mous en Van Wermeskerken en waren de scouts nagenoeg unaniem over hun komst.

5. Opgedroogde bronnen