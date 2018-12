PEC Zwolle voor vierde keer in jaar tijd op bezoek bij onverbiddelijke douanier AZ

31 januari, kwartfinale bekertoernooi: AZ 4-1 PEC Zwolle

Een nederlaag die nauwelijks nog als een verrassing kwam omdat de toch al niet brede selectie van PEC Zwolle flink gehavend naar het ijskoude Alkmaar afreisde. Toen Wouter Marinus de openingstreffer van Wout Weghorst ongedaan maakte, mocht PEC nog even hopen op een stunt en een plek in de halve finale. Van die hoop was tien minuten na rust niets meer over. Guus Til had AZ toen alweer een nieuwe voorsprong bezorgd en tot overmaat van ramp werd Diederik Boer met rood van het veld gestuurd voor een handsbal buiten het zestienmetergebied. Via Oussama Idrissi en andermaal Weghorst vervolgde AZ de weg naar De Kuip, waar uiteindelijk de finale verloren ging tegen Feyenoord.

Volledig scherm Bas NIjhuis toont doelman Diederik Boer van PEC Zwolle de rode kaart, eind januari 2018, in de kwartfinale van het bekertoernooi. © ANP Pro Shots

In het Afas-stadion vertelde technisch directeur Gerard Nijkamp na de eliminatie dat PEC op de laatste dag van de transferdeadline de derde huurperiode van Queensy Menig (Nantes) en de verkoop van Philippe Sandler naar Manchester City had afgerond. Om de transfer van Sandler rond te krijgen en zich te verzekeren van een recordbedrag was voorzitter Adriaan Visser zelfs in Zwolle achtergebleven. Nijkamp kwam met witte rook en ook trainer Van 't Schip was blij. Hij kon de rest van het seizoen blijven beschikken over de talentvolle verdediger en zijn complete stuntploeg, die intact was gebleven.

6 mei, laatste competitiewedstrijd: AZ 6-0 PEC Zwolle

Dat mocht allemaal niet baten. Zoals AZ de eerste route naar Europees voetbal (de in de winter geformuleerde doelstelling van PEC) versperde, blokkeerde het op de laatste speeldag zonder genade ook het andere pad naar een avontuur over de grenzen. In de maanden ervoor had PEC een straatlengte voorsprong op de concurrenten verspeeld, waardoor van AZ gewonnen móest worden. Dat zat er echter geen til in. De zwalkende eredivisionist uit Zwolle, aantredend zonder Ryan Thomas, kreeg er zes om de oren. Alireza Jahanbakhsh en Wout Weghorst hadden de ideale tegenstander gevonden om uit te vechten wie topscorer van de eredivisie zou worden.

Volledig scherm Philippe Sandler druipt af bij PEC Zwolle, waarmee hij zijn laatste competitiewedstrijd (uit bij AZ) met 6-0 verliest. Ondanks een spetterende eerste seizoenshelft zit deelname aan de play-offs voor Europees voetbal er zelfs niet in. © Jasper Ruhe

De elfde nederlaag in het zestiende competitieduel na de winterstop was de meest pijnlijke. Vanwege de stand, vanwege het definitief misgrijpen van een play-off-ticket en de tweet die preses Visser een paar tellen na de oorwassing vanuit Spanje de wereld inslingerde, waarin hij sprak van ‘een ongelofelijk dieptepunt die vroeg om een serieuze evaluatie van de ervaren technische staf.’ Het jaar dat zo veelbelovend begon met een plek in de kwartfinale en een tussentijdse vierde plek, leverde PEC helemaal niets tastbaars op. En AZ bleek tot twee keer toe de onverbiddelijke douanier.

30 september, eredivisieduel: AZ 2-2 PEC Zwolle

Dat tegen de angstgegner best gestunt kan worden, bleek eind september wel. PEC Zwolle nam de verdedigende stellingen in en hoewel AZ zich daar aanvankelijk kinderlijk eenvoudig doorheen speelde, bleef de underdog op de been. Het vertrouwen groeide voor rust toen Van Duinen verdediger Vlaar de bal afsnoepte en Van Crooij verrassend en koelbloedig de stand gelijk trok. Het doelpunt van Idrissi bleek dus niet genoeg en ook de 2-1 van Til kwam PEC te boven. Een prachtige counter, waarbij Van Duinen vanaf links de bal voor het doel slingerde, werd afgerond Zian Flemming, die een lange sprint met een rake knik afsloot.

Volledig scherm Mike van Duinen en Vito van Crooij vieren de gelijkmaker (1-1) tegen AZ. Eind september is het drie keer is scheepsrecht voor PEC Zwolle, als de angstgegner eindelijk op 2-2 wordt gehouden. © ProShots

PEC omarmde het punt, eigenlijk verkregen met anti-voetbal, maar daar maalde niemand om. Daar zal ook vanavond niemand een boodschap aan hebben als de geteisterde trainer en spelers er met een ultradefensieve tactiek een barrage of zelfs een kwartfinaleplek uitslepen. Anders is het seizoen namelijk al verloren, en is AZ opnieuw de boosdoener.