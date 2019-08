PEC Zwolle-voorzitter Visser: Rabobank doet veel mensen in voetballerij tekort

PEC Zwolle en Go Ahead Eagles denken niet dat het besluit van Rabobank , om geen clubs uit het betaald voetbal te accepteren als nieuwe klant, gevolgen voor hen heeft. Beide clubs doen zaken met Rabobank. ,,We hebben een goede relatie en dat blijft hopelijk zo’’, zegt directeur Jan Willem van Dop van GA Eagles.

Van Dop belde dinsdag met zijn contactpersoon bij de bank om het bestendigen van de relatie bevestigd te krijgen. Eerder op de dag werd duidelijk dat bij Rabobank is besloten om geen nieuwe clubs in het betaald voetbal te accepteren als klant. De bank wijst daarbij naar een onderzoek waarin De Nederlandsche Bank spreekt over een verhoogd risico op witwassen, corruptie en fraude binnen de voetbalsport. ,,Dat is van toepassing op eventuele nieuwe klanten’’, kreeg Van Dop desgevraagd te horen. ,,Dus niet op Go Ahead Eagles.’’

PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser reageert iets geagiteerder op de ‘ban’ van de bank: ,,De voetballerij zal nog behoorlijk haar best moeten doen om de recente schandalen rondom de banken te evenaren. Ik denk dat de voetballerij in Nederland een op zichzelf financieel correct geleide bedrijfstak is. We doen er met onder meer de licentiesystematiek alles aan om dat te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Met dit soort opmerkingen uit de losse pols worden veel mensen in de voetballerij tekort gedaan.’’

