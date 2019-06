PEC Zwolle vreest Lam bij start eredivisie te moeten missen

Lam brak halverwege april, toen PEC Zwolle bij Willem II speelde, zijn middenvoetsbeentje en speelde sindsdien geen minuut meer. Drie maanden later, bij de eerste training in Wijthmen, was de mandekker nog niet van de partij. Trainer John Stegeman denkt dat het herstel van de Fin nog wel wat tijd in beslag gaat nemen.

,,We hadden verwacht dat hij nu al uit het gips zou kunnen, maar dat is niet het geval”, zei trainer John Stegeman zaterdag. ,,Dat betekent dat hij de komende periode nog niet beschikbaar is om aan de sluiten bij de medische staf of de groep. De kans is dus vrij groot dat hij de seizoensstart niet gaat halen.”