PEC Zwolle Vrouwen blijft goede resultaten op elkaar stapelen, ook Heerenveen wordt verslagen

vrouwenvoetbalPEC Zwolle vrouwen gaat verder waar het gebleven was. De ongeslagen competitiereeks in 2023 wordt ook tegen SC Heerenveen verlengd: de Friezen worden met een 2-0 nederlaag huiswaarts gestuurd.

Het was voor het eerst in liefst anderhalve maand dat de ploeg van Olivier Amelink aan de aftrap verscheen in de eredivisie. Na een lange interlandonderbreking werd twee weken geleden het duel tegen PSV afgelast vanwege sneeuwval. Vorige week stond er een bekerronde op de planning, waarvoor PEC Zwolle was uitgeschakeld door Fortuna Sittard (2-1). Toen bleek wel dat de goede vorm van dit jaar ondanks een gebrek aan wedstrijden niet verloren was gegaan, aangezien Feyenoord in een oefenduel werd verslagen (1-2).

Bij de hervatting tegen SC Heerenveen wordt ook duidelijk dat PEC Zwolle de smaak te pakken heeft. Binnen twee minuten komen de Zwollenaren al op voorsprong als Evi Maatman binnenschiet. Danique Noordman verdubbelt in de tweede helft de score op aangeven van Leonie Vliek, die ook al de pass voor de openingstreffer heeft afgeleverd. De overwinning komt in het laatste halfuur niet meer in gevaar.

Het betekent dat de Blauwvingers in 5 wedstrijden in 2023 al 11 punten pakken, tegen acht punten in de eerste 10 wedstrijden van het seizoen. Ineens vindt PEC Zwolle zich als het gaat om verliespunten terug op de felbegeerde zesde plaats, gedeeld met Feyenoord.

Het zal echter nog een flink karwei worden om die zesde plek daadwerkelijk te behalen, want het programma voor het slot van het seizoen is niet mals. In de laatste vijf wedstrijden speelt PEC Zwolle tegen PSV, FC Twente, Ajax en grote concurrent Feyenoord. Tussendoor wacht ook nog VV Alkmaar, waar in december nog van werd verloren.

Vrouwen, eredivisie: PEC Zwolle - SC Heerenveen 2-0 (1-0). 2. Evi Maatman 1-0, 57. Danique Noordman 2-0.

