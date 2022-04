PEC Zwolle Vrouwen creëert veel te weinig in wedstrijd om de vijfde plaats

Trainer Joran Pot had het koud en werd ook niet verwarmd door het spel van zijn ploeg. De thuisclub wilde parasiteren op fouten aan Zwolse kant, en die missers kwamen er ook. ,,We hebben ons niveau niet gehaald. Waren slordig aan de bal, waardoor we ADO niet kapot konden spelen. Sterker nog, door onze fouten hielpen we hun in het zadel.’’