PEC Zwolle Vrouwen doet goed mee tegen Ajax, maar incasseert wel een nederlaag

PEC Zwolle begon niet verkeerd aan het inhaalduel en deed prima mee met de nummer twee van de eredivisie. Toch moest het in de 35ste minuut een treffer incasseren. Boosdoener was goalgetter Tiny Hoekstra, die haar negende doelpunt van het seizoen scoorde.

De Amsterdammers bleven na de goal wel veelvuldig in balbezit, maar brachten de blauw-witte defensie amper in de problemen. De bezoekers werden echter ook nauwelijks gevaarlijk. De grootste kansen, voor Inske Weiman, kwamen pas in de absolute slotfase. De topscorer van de thuisploeg, Romée Leuchter, had Ajax toen al op een veilige 2-0 voorsprong gebracht. Dat bleek ook de eindstand.