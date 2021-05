PEC Zwolle Vrouwen en aanvoerder Bruinenberg gaan na twee seizoenen uit elkaar

Bruinenberg belandde na periodes bij Sunderland, Everton en Hellas Verona in de zomer van 2019 in Zwolle, als opvolger van regisseur Babiche Roof. Ze was goed voor 40 wedstrijden en 18 doelpunten. De middenvelder was een van de ervaren speelsters in een jong team, dat steeds beter ging draaien. ,,Ik heb nog altijd de drive om fulltime profvoetbalster te zijn, in binnen- of buitenland. De komende periode zal ik mij over mijn toekomst gaan buigen.’’