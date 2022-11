PEC Zwolle Vrouwen heeft aan een doelpunt genoeg voor drie punten; Weiman slaat toe tegen Telstar

Voor Weiman (16) was het een bijzondere avond op sportpark De Vegtlust, de aanvalster maakte haar eerste doelpunt in de eredivisie. Weiman, afkomstig van TEC uit Tiel, speelt ruim een jaar in Zwolle. Ze is vanuit het beloftenteam doorgestroomd naar het team van trainer Olivier Amelink, dat voor dit seizoen drastisch is verjongd. De jeugdinternational maakte eerder dit seizoen tegen SC Heerenveen haar debuut in de hoofdmacht en stond tegen Telstar voor het eerst in de basis. Net als Bo van Egmond (16), waardoor Amelink een piepjong team van gemiddeld 18,5 jaar binnen de lijnen bracht.

PEC Zwolle had het moeilijk tegen de nummer laatst van de competitie, die dit seizoen pas een punt had verdiend. In de eerste helft kreeg Floor Heijne de beste kant, maar zij schoot de bal in eerste instantie op keepster Kelly Steen en trof in de herkansing de paal.

Na rust leek Telstar op weg naar het tweede punt van de competitie. Totdat Weiman een kwartier voor tijd toesloeg met een schot in de verre hoek. Met 8 punten na 8 wedstrijden heeft PEC Zwolle wat afstand genomen van de laatste drie plaatsen. Ook al is de oogst in aanvallend opzicht (7 doelpunten) ronduit schamel te noemen. De vrouwen van Amelink spelen voor de winterpauze nog tegen Ajax (uit) en VV Alkmaar.