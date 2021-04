PEC Zwolle Vrouwen heeft het volste vertrouwen in Postma en Banarsie, ze tekenen bij

Keepster Postma (21) speelt sinds de zomer van 2016 in Zwolle, ze is afkomstig van asv Dronten. Postma debuteerde in 2018 en was in dit seizoen in de eredivisie twee keer de vervanger van Moon Pondes. De tweede keepster wil het Pondes na de zomer weer moeilijk maken. ,,Ik heb het hier goed naar mijn zin en ben vastberaden om ook volgend seizoen te laten zien wat ik in mijn mars heb, met als doel uiteraard om eerste keepster te worden.”