PEC Zwolle Vrouwen heeft Hindriksen na tien maanden ellende terug

De aanvalster die haar voorste kruisband had gescheurd, kwam in een oefenwedstrijd tegen voetbalvereniging Berkum weer in actie. Haar terugkeer zorgde voor veel emotie bij haarzelf en haar teamgenoten.

Oranje

Hindriksen was in 2017 in de gemeente Tubbergen sporttalent van het jaar. Bij PEC Zwolle maakte de speelster een jaar later haar debuut in de eredivisie tegen Ajax. Daarvoor was Hindriksen speelster in de opleiding van FC Twente. Ze maakte destijds ook deel uit van het Nederlandse elftal O16.