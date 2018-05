PEC Zwolle Vrouwen incasseert Friese dreun in strijd om plek drie: 3-0

Jong PEC Zwolle loopt na titel tegen beloften Cambuur ook beker mis: 1-3

7 mei Geen kampioenschap, geen beker. Jong PEC Zwolle heeft de prijzen in de climax van het seizoen voor het grijpen, maar blijft met lege handen achter. Maandagavond zijn de beloften van SC Cambuur in het Mac3Park Stadion met 1-3 te sterk in de bekerfinale.