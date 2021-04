PEC Zwolle Vrouwen is bedreven in het onnodig verspelen van punten

PEC Zwolle sluit het seizoen af met veredelde oefenwedstrijden, nu de sprong naar de top 4 van de eredivisie is mislukt. Die teleurstelling zal niet zomaar zijn verwerkt, vooral als de Zwolse vrouwen straks ADO Den Haag zien strijden tegen de topteams Ajax, PSV en FC Twente. Daar had PEC kunnen staan, misschien wel moeten staan.

In het Friese doel staat met Tess van der Flier - vorig seizoen nog speelster van Be Quick'28 - echter een flink obstakel. De keepster houdt heel veel tegen, maar is niet opgewassen tegen het schot van afstand dat Imre van der Vegt lost. Vanaf een meter of twintig legt de verdedigster de bal met gevoel over de doelvrouw, die net iets te ver voor haar doel staat.