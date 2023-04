PEC Zwolle Vrouwen kan langer rekenen op aanvalster Evi Maatman: ‘Ze kan nóg sterker worden’

Maatman (20) heeft zich dit seizoen ontwikkeld tot een belangrijke speelster in de groep van Olivier Amelink. De vier doelpunten van vorig seizoen zijn in de lopende competitie gevolgd door 7 treffers, en een zevende plaats op de topscorerslijst van de eredivisie.

De aanvalster, opgegroeid bij Heeten en Rohda Raalte, voelt zich in Zwolle prima op haar plaats. ,,Al sinds de O14 speel ik hier en ik heb het echt naar mijn zin. Hopelijk maak ik de komende wedstrijden nog meer goals en sluiten we onze tot nu toe prachtige tweede seizoenshelft positief af.”

Mariska Kogelman, de operationeel manager van de PEC Vrouwen, denkt dat van de handtekening van Maatman een positieve werking kan uitgaan. PEC speelt met een zeer jong, maar talentvol een goede rol in de eredivisie, zeker in dit kalenderjaar. ,,Evi is van grote waarde in onze voorste linie. Ik ben van mening dat ze met haar strijd en inzet nóg sterker kan worden en daarmee een volgende stap in haar ontwikkeling kan zetten.”