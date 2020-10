PEC Zwolle Vrouwen krijgt Alkmaar niet op de knieën

Daarmee gaven de Zwolse vrouwen geen passend vervolg aan de goede competitiestart. Thuis werd ADO Den Haag verslagen, in Enschede werd knap gelijkgespeeld tegen Twente. Hoewel PEC Zwolle na drie duels dus nog ongeslagen is, was het matige resultaat tegen het puntloze Alkmaar teleurstellend. Dominique Bruinenberg was met een inzet op de paal voor rust gevaarlijk, maar veel verder kwam PEC niet.

,,We waren voor de goal te slordig en niet scherp genoeg. We wilden hoog druk zetten, dat ging wel redelijk. Alleen als we de bal hadden, dan deden we er weinig goeds mee”, aldus Maxime Bennink.

De aanvalster (23) keerde afgelopen zomer terug van een Engels avontuur. Eerst was ze actief bij Reading, later bij Brighton. Het werd niet wat ze ervan had gehoopt. ,,Het was sowieso een pittig jaar. Op mezelf wonen in het buitenland en ik speelde niet. Toen ik uitgeleend werd aan Brighton en daar wel een wedstrijd had meegedaan, kwam corona.’’

,,Nu wil ik weer gewoon voetballen, terug naar de basis, al is het wel weer even wennen. Ik ben blij dat dat bij PEC kan, want dat voelt toch meer als mijn club dan FC Twente, waar ik jaren geleden heb gespeeld.”

Volgende week vrijdag gaat PEC Zwolle op bezoek bij PSV, dat zonder puntverlies is.