PEC Zwolle Vrouwen laat bekerduel tegen Be Quick'28 nooit een burenruzie worden: 0-7

Het was eigenlijk een gewone zaterdagmiddag op het sportpark van Be Quick’28. Geen coronachecks, mondkapjes of anderhalve meter afstandsprotocollen. Een biertje in de volle kantine, een potje voetbal en zo’n 250 mensen op de tribune of rondom het veld. Zij zagen een bekerduel waarin Be Quick’28 alles gaf, maar met twee oefenwedstrijden en een laatste competitieduel van eind november, niet op kon boksen tegen PEC Zwolle.