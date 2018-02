PEC Zwolle Vrouwen laat titelverdediger Ajax in slotfase ontsnappen

Sandler naar Manchester City: 'Het is wel gek'

1 februari De transfer van PEC Zwolle-verdediger Philippe Sandler naar Manchester City is afgerond, meldde technisch directeur Gerard Nijkamp woensdagavond na de verloren bekerwedstrijd tegen AZ (4-1). In tegenstelling tot eerdere berichten gaat zijn dienstverband pas in de zomer in.