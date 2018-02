PEC Zwolle Vrouwen lijdt dure nederlaag tegen sc Heerenveen

Dat is een dure nederlaag, omdat de ploeg van trainer Wim van der Wal goede papieren had om de reguliere competitie als nummer drie af te sluiten. Heerenveen Vrouwen stond in puntenaantal gelijk en neemt nu de derde positie in de eredivisie over van PSV, achter titelkandidaten Ajax en FC Twente. Er zijn nog twee wedstrijden in de competitie te spelen.